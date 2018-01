Meer mensen laten drugs testen in Rotterdam na 'Red Alert'

Atropine kan in in cocaïne en ketamine zitten

Steeds meer mensen hebben hun drugs laten controleren op de gevaarlijke stof atropine.Twee weken geleden werd er gewaarschuwd voor dit middel dat in cocaïne en ketamine kan zitten.

"We zien duidelijk een stijging. Normaal worden er heel veel pillen afgegeven voor onderzoek en de afgelopen tijd zagen we juist veel meer poeders," laat Wieke van der Zeijden van het drugstestpunt van Youz in Rotterdam weten. "Het is heel goed dat mensen gehoor hebben gegeven aan de waarschuwing. Dat is echt belangrijk als je weet hoe gevaarlijk het spul is."

En dat het gevaarlijk is mag duidelijk zijn. Mensen die te veel atropine binnenkrijgen hebben onder meer last van een verminderd bewustzijn en epileptische verschijnselen. Ook lopen ze een risico op ademhalings- en hartritmestoornissen die dodelijk kunnen zijn.

Waarom het middel in de drugs zit is niet helemaal duidelijk, zegt van der Zeijden. "Het is een illegale markt en eigenlijk kan iedereen er wat in stoppen. Waarschijnlijk wordt het gebruikt als versnijdingsmiddel. Geneesmiddelen worden vaker gebruikt voor het versnijden van cocaïne."

Het Red Alert dat is afgegeven voor cocaïne en ketamine blijft van kracht. Hoeveel er van de vervuilde drugs in omloop is, is niet bekend. Het advies van Youz blijft: "Wil je geen risico lopen, dan moet je geen drugs gebruiken."