Ode aan de luisteraar: Mevrouw Grobben

Rijnmond Staat Stil... bij de Luisteraar. Zonder luisteraar geen bestaansrecht voor Radio Rijnmond. De ene luisteraar is wat anoniemer dan de andere. Ieder radiostation kent ze wel: de 'vaste' luisteraar. Die altijd contact zoekt met het station. Die geen moment onbenut laat om te bellen als de gelegenheid zich voordoet. Zo'n luisteraar is de 73-jarige Mevrouw Grobben.

Ze draagt in uitzendingen als 'De Open Microfoon' en de voorloper 'Met Wie?' graag haar gedichten voor. Geschreven met een scherpe, maar doodgewone pen. Andere vaste luisteraars kennen haar, trouwens niet alleen van de radio. Mevrouw Grobben is een opvallende roze verschijning in Rotterdam. Een echte Charloise, van eenvoudige komaf. Maar met een levenswijsheid, die door de eenvoud je recht in het hart raakt.

Mevrouw Grobben heeft niet zolang meer. Ze is ongeneeslijk ziek. Ze woont nu in een hospice. Rijnmond Nu-presentator Ruud de Boer zocht haar op.