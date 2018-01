'Zeker helft van internetters weleens gehackt'

Zó goed kunnen hacken dat je de Russen te slim af bent, de AIVD heeft het in zich. De FBI moest van de Nederlandse veiligheidsdienst te horen krijgen dat het Witte Huis gehackt werd. In Rotterdam worden jongeren opgeleid om op hetzelfde niveau te kunnen hacken.

De wereld van hackers bestaat uit twee type mensen. Degenen die het gebruik voor illegale activiteiten en de zogeheten whitehat-hackers.

Dit zijn ethische hackers die dit vooral doen om zwakheden te onderzoeken en mensen vervolgens te waarschuwen in plaats van het te misbruiken.

Ethisch hacken

Deze ethische hackers worden opgeleid bij de cyberwerkplaats. "Nederland staat best wel goed te boek als het gaat om onze hackerscommunity", stelt Astrid Oosenburg, mede-oprichter van deze cyberwerkplaats. "De ethische hackers van Nederland zijn er om de digitale wereld veilig te houden."

Een van die ethische hackers is Zawadi Done. Hij legt uit hoe makkelijk een Facebookaccount gehackt kan worden. "Mensen denken weleens dat Facebook gehackt is, maar eigenlijk is die persoon dan zelf gehackt."

'Facebook wordt nagemaakt'

Zowel Done als Oosenburg schatten in dat zeker de helft van de internetters weleens is gehackt. "Het is niet moeilijk om een inlogpagina van Facebook na te maken. Hierop gaan mensen dan inloggen en daarmee verkrijgt de hacker je inloggegevens."

​Nederland heeft het zogeheten Responsible Disclosure-beleid. Dit beleid gaat ervan uit dat niet alle vormen van hacken strafbaar zijn, maar dat het afhankelijk is van het doeleinde.

En daar is Oosenburg blij mee: "Door het Responsible Disclosure-beleid worden ze niet gestraft aangezien ze iets goeds doen."