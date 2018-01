Grootste 3D-printer van Nederland staat in Dordt

"Het is de grootste 3D-printer in Nederland en waarschijnlijk van de hele wereld. Wij weten althans niet waar een grotere staat", zegt Linda van Hal van 10XL. Het bedrijf werkt met het apparaat in de Maakhal van de Duurzaamheidsfabriek, op het Leerpark in Dordrecht.

Gekscherend wordt het ook wel een 3B-printer genoemd; "Want we printen boten, banken, balies, eigenlijk alles wat met een b begint", weet directeur Gerbert Smits. Door de afmeting van deze 3D-printer is er zelfs meer mogelijk dan ze bij 10XL zelf kunnen verzinnen.

"We krijgen de meest uiteenlopende opdrachten en zo'n beetje alles is mogelijk, zolang het maar blijft binnen de huidige afmetingen. Nu hebben we al een boot gemaakt van zes meter lang, maar we gaan het maximum oprekken tot veertien meter", zegt Van Hal.

De reusachtige 3D-printer heeft exact dezelfde werkwijze als z'n kleine broertjes. Een tekening van het te maken object gaat de computer in. Die stuurt een robotarm aan en uit de punt daarvan komt een soort vloeibare pasta, die laagje voor laagje het object opbouwt.

"Wij gebruiken korreltjes van gerecycled plastic, dat uit zee gevist is. Lekker duurzaam dus en zo hoort het ook in deze Duurzaamheidsfabriek. Die korreltjes worden in het apparaat omgesmolten om er mee te kunnen printen. Je kunt het zo gek niet verzinnen en wij printen het voor je."