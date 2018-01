Deel dit artikel:











14-jarig meisje slaat en schopt agent in Rotterdam Foto: Politie Rijnmond-Oost

Een politieagent in burger is bij het Rotterdamse metrostation Nesselande geslagen en geschopt door een 14-jarig meisje. De politie was aanwezig bij het metrostation omdat er vrijdagmiddag via social media een vechtpartij was gepland.

Er waren ruim 40 jongeren aanwezig die met elkaar op de vuist wilden gaan. Toen de politie de groep naar huis stuurde, weigerden enkelen te vertrekken. Een 15-jarig meisje sloeg naar de agent in burger, die zijn identiteit kenbaar had gemaakt, maar raakte hem niet. De agent arresteerde het meisje. Haar 14-jarige vriendin twijfelde niet en sloeg de bewuste agent vol op zijn oog. Hij viel op de grond en ze sloeg en trapte de agent na. De agent liep letsel op aan zijn oog. De meisjes uit Rotterdam werden allebei opgepakt. Een Rotterdamse jongen van veertien werd gearresteerd omdat hij geen identiteitsbewijs bij zich had.