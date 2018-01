Drukbezochte hoorzitting over herindeling Hoeksche Waard

Een commissie van de Tweede Kamer heeft vrijdag een bezoek gebracht aan de Hoeksche Waard, om een oordeel te vormen over de geplande gemeentelijke herindeling. Na een bustocht door de betrokken gemeentes was er in Strijen een hoorzitting waar voor- en tegenstanders hun zegje konden doen.

De bustocht voerde door de gemeentes Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. "Het viel me op dat dit een ontzettend uitgestrekt gebied is, waarin alle dorpen een heel eigen karakter hebben", zei SGP-er Roelof Bisschop, die lid is van de commissie.

"De meningen over de herindeling zijn hier erg verdeeld, dus het is goed om vandaag de gelegenheid te hebben om alle argumenten voor en tegen te horen", besluit Bisschop.

"Toen ik aantrad in deze commissie zat mijn mailbox onmiddelijk vol reacties", zegt Nevin Ozutok van Groenlinks. "Ik vind het heel belangrijk om te zien wat voor gebied dit is en welke bezwaren de inwoners hebben tegen herindeling."

Er hadden zich bijna dertig sprekers aangemeld, van wie het merendeel voor de herindeling is. Maar ook de nee-stemmers lieten zich niet onbetuigd. "We hebben vanmorgen al een petitie aangeboden toen de delegatie in Cromstrijen was", zegt Arie de Romph. "We hopen dat onze stem wordt gehoord."

De Tweede Kamer besluit deze zomer over de herindeling. Als die doorgaat, is de nieuwe gemeente Hoeksche Waard op 1 januari 2019 een feit.