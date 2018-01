Deel dit artikel:











Mossou in FC Rijnmond: 'Van Persie legt lat bij Feyenoord hoger' De samenstelling van FC Rijnmond van vrijdag 26 januari 2018

De spitspositie is hot bij Feyenoord. Nicolai Jørgensen staat in de belangstelling van de Engelse club Newcastle United en lijkt De Kuip in deze transferwinter misschien te gaan verlaten. Als dat zal gebeuren, wie moet volgens FC Rijnmond bij Feyenoord dan de nieuwe aanvalsleider worden?

Presentator Etienne Verhoeff ontving in de regionale voetbaltalkshow AD Sportwereld-journalist Sjoerd Mossou, analist Geert den Ouden en radiocommentator Dennis van Eersel. Zij bogen zich over het vraagstuk wie eventueel Jørgensen moet opvolgen in de spits: Dylan Vente of Robin van Persie? Mossou ziet het vooral zitten in de laatstgenoemde: "Van Persie legt bij Feyenoord de lat hoger." Naast de spitspositie kwam het cannabisgebruik van Excelsior-aanvaller Jinty Caenepeel ter sprake. Verder zond FC Rijnmond een reportage uit over Yassin Ayoub, de middenvelder van FC Utrecht die komende zomer transfervrij naar Feyenoord komt.