Speciale Rotterdamdag op het IFFR

Voor het eerst in het 47-jarig bestaan van het IFFR heeft het festival een Rotterdamdag. Een dag vol films van Rotterdamse makers over markante Rotterdammers of over de stad.

Film- en muziektheater LantarenVenster staat vrijdag in het teken van 'RTM'.

De naam RTM verwijst naar de luchtvaartbestemming Rotterdam als vertrek en aankomstplek.

Openingsfilm van RTM was de film Saxman over de in Feijenoord geboren saxofonist Piet le Blanc. Vanaf zijn zestiende was hij muzikant en heeft hij met talloze Nederlandse en internationale muzikanten gespeeld, onder andere als gastmuzikant bij het Count Basie Orchestra en het Oscar Peterson trio. Ook heeft hij jarenlang gespeeld aan boord van de Holland-Amerikalijn en talloze jaren in café Maaskade.

Dichtbij komen

Ook de film 'Sleutelaar is hier' ging in première. Het is een film over de 'zwijgzame dichter' Hans Sleutelaar, gemaakt door Stephan Warmenhoven. Hij volgde de dichter twee jaar lang en blikte met archiefmateriaal terug op zijn tijd in Thailand en Frankrijk.

Warmenhoven kon dichtbij komen, vertelt hij in Middag aan de Maas, want de 82-jarige dichter is zijn zwager, een man van weinig woorden bij wie vrijwel ieder woord raak is.

Smartlapduetten

Loes Luca is door programmeur Mieke van der Linden overgehaald om de wekelijkse duetten met haar moeder in de auto te vertonen op de RTM-dag. Loes gaat elke zaterdag met haar moeder naar de markt en onderweg zingen ze samen smartlappen.

Met haar telefoon op het dashboard neemt Loes de duetten op en zet ze op Facebook. Filmpjes die op de RTM-dag horen, vond Van der Linden. Loes Luca zingt al tientallen jaren met haar moeder, ze traden samen op als The Petticoats en hebben in 2006 de cd 'Wenend in 't Portaal' opgenomen, met 27 levensliederen.

'Mijn moeder zingt op haar 84e nog steeds een perfecte tweede stem', vertelt Loes.

Tram Tales

Andere eyecatcher is de doorlopende voorstelling van de 'Tram Tales' van RET trambestuurder Rodney Luxemburg. Met een camera op zijn dashboard filmt hij de stad tijdens zijn ritten op lijn 4 en 8 en andere lijnen.

Op de RTM-dag dragen negen Rotterdamse dichters hun werk voor tegen de achtergrond van de Tram Tales.