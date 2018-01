Deel dit artikel:











Jongen beroofd bij bioscoop in Schiedam Foto: archief

Een 18-jarige jongen is in de buurt van de Euroscoop bioscoop in Schiedam mishandeld en beroofd. De twee daders zijn er met een buit vandoor gegaan.

Wat ze precies hebben meegenomen is nog niet duidelijk. Het slachtoffer is met verwondingen aan zijn gezicht naar het ziekenhuis gebracht. De beroving vond plaats op de 's-Gravenlandseweg ter hoogte van de bioscoop. De politie roept getuigen op zich te melden.