Sparta door oude bekende onderuit in Heerenveen

Sparta heeft vrijdagavond ook het derde duel onder trainer Dick Advocaat verloren. De Rotterdammers namen vroeg in de wedstrijd de voorsprong, maar zagen sc Heerenveen uiteindelijk met 2-1 winnen. De Kasteelclub blijft hekkensluiter in de eredivisie met elf punten uit twintig duels.

De confrontatie kende een knallend begin. Eerst had Sparta-keeper Leonard Nienhuis een goede reflex in huis op de poging van Reza Ghoochannejhad, die Heerenveen op voorsprong had moeten zetten. De vervanger van de geblesseerde Roy Kortsmit verhinderde dat. In plaats van een Friese voorsprong, namen de Rotterdamse bezoekers de leiding in de wedstrijd. Jeffrey Chabot mocht bij de tweede paal de bal helemaal vrij inkoppen (0-1).

De Rotterdamse ploeg kon niet lang van deze voorsprong genieten. Heerenveen drukte door en had na een kwartier alweer gelijk gemaakt. Ghoochannejhad schoot door de benen van Nienhuis de 1-1 op het scorebord. Vervolgens was de thuisploeg nog een aantal keer gevaarlijk via Arber Zeneli en Yuki Kobayashi. Sparta werd alleen in de 38e minuut nog gevaarlijk via een poging van Craig Goodwin.

Tegentreffer door oude bekende

Zo snel de kansen kwamen aan het begin van de eerste helft, zo lang moesten de toeschouwers in het Abe Lenstra Stadion wachten op de eerste speldenprikjes. Pas in de 54e minuut kwam het eerste schot op doel. Zeneli plaatste de bal in de handen van Nienhuis. Halverwege de tweede helft scoorde Heerenveen de 2-1. Het was notabene Denzel Dumfries, oud-jeugdproduct van Sparta, die zijn oude ploeg met een goal pijn deed.

De Rotterdammers creëerden in de tweede helft nauwelijks kansen. Een kwartier voor tijd kreeg Dabney dos Santos, die voor Sparta debuteerde, een goede kans. De huurling van AZ schoot de bal ongeveer twaalf meter voor het doel naast. In blessuretijd kreeg aanvoerder Ryan Sanusi nog een aardige mogelijkheid op een late gelijkmaker. De Belg knalde de bal echter over.

sc Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-1 (1-1)

3' 0-1 Jeffrey Chabot

15' 1-1 Reza Ghoochannejhad

65' 2-1 Denzel Dumfries

Opstelling Sparta: Nienhuis; Holst, Fischer, Chabot, Floranus; Sanusi, Ahannach, Dougall; Brogno (78' Ache), Friday, Goodwin (64' Dos Santos)