Deel dit artikel:











Rotterdamse ouderen in de Klapwiek dag in de kou Foto: Google Maps

In seniorencomplex de Klapwiek in Rotterdam-Alexander zaten ouderen de hele vrijdag in de kou. Rond 05:30 uur signaleerde een bewoner dat de verwarming niet werkte. De verwarming werd uiteindelijk om 23:30 uur gerepareerd.

Monteurs waren in de ochtend al langs gekomen in het complex aan de Nancy Zeelenbergsingel om de ketel te controleren. Maar dat had nog geen werkende verwarming opgeleverd. Meneer Voorwald woont in de Klapwiek en vindt dat onbegrijpelijk. "Het kan toch niet zo zijn dat ze de hele dag oude mensen en zieken in de kou laten zitten?" De vrouw van Voorwald heeft MS, COPD en onlangs een nieuwe heup gekregen en vooral voor haar vindt hij het vervelend. "Ze zit al de hele dag in dekens gewikkeld, maar als je in zo'n koud hok zit is het niet te doen om op temperatuur te blijven." Volgens de meldkamer van de Stichting Ouderhuisvesting Rotterdam zou het om een complexe situatie gaan, die niet zomaar is opgelost.