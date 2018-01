Deel dit artikel:











Try-out uitgaansprogramma op Radio Rijnmond DJ Mark van Dale presenteert de try-out samen met Peter van Leeuwen

Mark van Dale presenteerde vrijdagavond samen met Peter van Leeuwen het uitgaansprogramma 'Turbulentie' op Radio Rijnmond. Het was een try-out. In het programma werden 'club classics' gedraaid en was dj Ricky Da Dragon te gast.

"Ik vind het hartstikke leuk. Ik heb altijd het idee gehad om dit uit te proberen", vertelt DJ Mark van Dale. Ook Peter van Leeuwen is enthousiast. "Ik vind het leuk om deze try-out te maken. Het wordt een gezellige uitzending. Hopelijk valt het in de smaak." Rotterdammer Mark van Dale scoorde in 1999 in ruim tien landen een hit met Waterverve. Hij presenteerde ook op Fresh FM. Peter van Leeuwen is de dj-naam van Hagenees Coen Bom. Hij is horeca-ondernemer en radiomaker. Het programma was vrijdagavond te beluisteren van 22:00 tot 24:00. Het programma Turbulentie begon in 1992 op de Rotterdamse lokale radiozender Stadsradio Rotterdam. Het is nu vooral online te beluisteren. De uitzending was ook live te bekijken op Facebook.