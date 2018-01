Metro reed tijdelijk niet vanwege 'zoektocht naar persoon'

De metro werd vrijdagavond tussen Rotterdam Blaak en Delfshaven tijdelijk stilgelegd op last van de politie. Er werd gezocht naar een persoon die mogelijk de tunnel was ingelopen bij station Eendrachtsplein. Na controle van de camerabeelden bleek er niets aan de hand te zijn.

Lijnen B en C reden niet in beide richtingen. De stroom werd afgesloten. Het metroverkeer is inmiddels weer op gang gekomen.

Reizigers moesten nog wel rekening houden met vertraging.