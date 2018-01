In Rotterdam-Feijenoord is zaterdagochtend vroeg een woning overvallen door drie mannen met een bivakmuts op. De daders zijn spoorloos verdwenen.

De overval gebeurde rond 05:25 uur in de Wapenstraat, vlakbij de Hillevliet. In ieder geval een van de mannen had een vuurwapen bij zich, meldt de politie.

De daders zijn er na de overval met een onbekende buit vandoor gegaan. Er raakte niemand gewond.