Nationale Tuinvogeltelling is weer gestart

Het is dit weekend weer Nationale Tuinvogeltelling. Iedereen kan een halfuur lang tellen hoeveel en welke vogels er in de tuin of vanaf het balkon te zien zijn. De vogel die rond 09:30 uur het meest is geteld in Rotterdam is de huismus, gevolgd door de kauw en de merel.

Maar dat kan nog veranderen, omdat de telling pas deze zaterdagochtend is begonnen. De ochtend is volgens Kees de Pater van de Vogelbescherming ook de beste tijd om te tellen, omdat vogels dan honger hebben en het meest actief zijn.

En hoe kouder het is, hoe meer vogels richting de steden trekken om van de vetbollen in onze tuinen en op onze balkons te eten.

De telling bestaat inmiddels vijftien jaar en daardoor zijn er goede gegevens over de staat van sommige soorten vogels. "De spreeuw zat zo'n tien tot vijftien jaar geleden hoog in de top tien, die zakt er nu bijna uit en is al een keer helemaal verdwenen uit de lijst", zegt De Pater.

Andere vogels zijn juist vaker te vinden in sommige delen van het land, zoals de Turkse tortel. "Die vogel kwam veel in het oosten van Nederland voor, maar is nu steeds vaker te zien in het westen, waaronder in Rotterdam."

'Haal die tegels uit je tuin'

Je kunt de vogels ook een handje helpen door vogelvoer en beplanting in je tuin te hebben. De Pater: "Als je veel tegels in je tuin hebt, kunnen vogels geen eten vinden, want er zitten simpelweg geen insecten. Bovendien kunnen ze ook geen dekking vinden om zich te verstoppen voor katten of roofvogels."

Dus haal die tegels uit je tuin, zegt De Pater. Zorg dat er planten staan, of een klein gazonnetje. "Het hoeft helemaal niet groot te zijn, maar merels bijvoorbeeld kunnen dan heerlijk wormen zoeken."

In 2017 deden 60.000 mensen in Nederland mee aan de telling. Maar niet alleen in Nederland worden vogels geteld, ook in Duitsland, België, Engeland en in de Verenigde Staten hebben ze vogeltellingen. "In de Verenigde Staten doen ze dat wel een maand eerder, in december", zegt De Pater.

De telling is te volgen op www.tuinvogeltelling.nl.