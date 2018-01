Derde hoogwatergolf komt maandag

De derde hoogwatergolf van deze winter komt niet zoals eerder gedacht op zaterdag, maar op maandag. Ook zal het water hoger liggen dan eerder verwacht, meldt Rijkswaterstaat.

Het water zal maandag bij Lobith - de plek waar de Rijn ons land binnenkomt - een hoogte van 14,30 meter boven NAP bereiken, maar dat is nog steeds lager dan bij het vorige hoogwater op 10 januari, toen bij Lobith 14,65 meter boven NAP werd bereikt. Toen draaiden de Haringvlietsluizen overuren om het overtollige rivierwater te lozen.

Het hoogwater in de rivieren zorgde vorige maand onder andere voor ondergelopen uiterwaarden en kades in onze regio en trok veel bekijks. Ook nu staan de uiterwaarden vol en kunnen in onze regio kades blank komen te staan.

De waterschappen houden de dijken goed in de gaten, maar er worden geen problemen verwacht. Waarschijnlijk gaat het waterniveau bij Lobith vanaf maandag weer zakken, tenzij het dit weekend hard gaat regenen in Duitsland, is de kanttekening van Rijkswaterstaat.