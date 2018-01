Oproep op sociale media: #boycotshell

Op sociale media roepen consumenten zaterdag op tot een boycot van Shell. Aanleiding is de maatregel die het oliebedrijf heeft genomen om niet aansprakelijk te worden gesteld voor schade die de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) veroorzaakt, zoals dagblad Trouw meldt.

De NAM is een dochteronderneming van Shell en ExxonMobil (Esso). Die bedrijven hebben via de NAM veel geld verdiend aan de winning van aardgas in Groningen.

Volgens Trouw neemt Shell met de nieuwe maatregel afstand van schade die door de boringen is veroorzaakt. Op sociale media wordt nu opgeroepen om niet meer te tanken bij het olieconcern.

Een woordvoerder van Shell laat in een reactie aan RTV Rijnmond weten dat de NAM "financieel gezond is en in staat aan al haar verplichtingen te voldoen". Hierdoor is de zogeheten 403-verklaring - een garantstelling voor een dochteronderneming - niet meer nodig.

Ook richting de toekomst zegt Shell ervoor te zorgen dat de NAM genoeg geld zal hebben, aldus de woordvoerder.

Eerdere boycot

In 1995 werd Shell ook geboycot wegens het plan om de afgedankte olieopslagboei Brent Spar in zee af te zinken. Het gevaarte was gebouwd door de Schiedamse bedrijven Wilton-Fijenoord en Gusto.

Milieuorganisaties kwamen tegen het plan in opstand. Uiteindelijk werd de Brent Spar toch op land afgebroken en deels hergebruikt.

De grootste Shell-raffinaderij van Europa staat in onze regio: in Pernis.