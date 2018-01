Nelom op huurbasis van Feyenoord naar Sparta

Miquel Nelom maakt het seizoen af bij Sparta Rotterdam. De linksback wordt door Feyenoord tot het einde van dit seizoen verhuurd.

Nelom kon vertrekken bij Feyenoord door de stormachtige ontwikkeling van Tyrell Malacia, die hem in de pikorde is voorbij gestreefd. Sparta was juist op zoek naar een defensieve versterking.

Na dit seizoen loopt het contract van Nelom in De Kuip af. De zelfopgeleide speler was momenteel bezig aan zijn zevende seizoen bij Feyenoord en speelde 159 officiële duels voor de Rotterdammers.