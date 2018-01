Demonstratie tegen bont in Rotterdam-Centrum

Anti-bont Rotterdam stond zaterdagmiddag een halfuur voor verschillende Rotterdamse winkels die leer of bont verkopen. Daarmee wilde de organisatie het winkelend publiek informeren over het dierenleed dat bij die industrie hoort.

Mensen en vooral jongeren weten soms niet dat ze bont dragen, zegt de organisatie. "Door de lage prijzen van bontartikelen zijn consumenten vaak in de veronderstelling dat

het imitatiebont betreft. Dit is dus zeer zeker niet altijd het geval."

Tekst gaat verder onder Tweet:



Goedkoop bont uit China

Het goedkope bont is vaak afkomstig van wasbeerhonden en konijnen en wordt goedkoop ingekocht in China. Het wordt verwerkt in sieraden als oorbellen en kettingen, als pompons op mutsen en handschoenen of als pluizige bolletjes aan sleutelhangers, vaak producten waarvan mensen niet verwachten dat het echt bont is.

De demonstranten liepen van winkel naar winkel om daar flyers uit te delen. De demonstratie begon rond 13:00 uur en leidde langs de winkels RED RED op de Karel Doormanstraat, het Leder Paleis op de Korte Lijnbaan, Donna Guy en de WAM-Denim op de Lijnbaan en Farfalla (Airforce) op de Aert van Nesstraat.

RTV Rijnmond heeft de winkeliers benaderd voor een reactie, maar die wilden niet reageren.

Het protest wordt tot en met maart op ieder weekend in een andere stad in Nederland gehouden.