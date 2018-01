Wilde achtervolging: auto tegen gevel Vlaardingse woning

In het centrum van Vlaardingen heeft de politie na een wilde achtervolging een automobilist aangehouden. Tijdens de achtervolging reed de bestuurder zaterdag tegen de gevel van een woning, dicht bij het Vlaardingse stadhuis.

De verdachte reed door nadat agenten hem een stopteken hadden gegeven. Zijn auto is weggesleept door een takelwagen. Of bij het ongeluk gewonden zijn gevallen is niet bekend. Waarom de bestuurder doorreed na een stopteken is niet duidelijk.