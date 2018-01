Deel dit artikel:











Woningbrand Rijstgras Rotterdam-Ommoord Foto: Media TV

Aan het Rijstgras in Rotterdam-Ommoord is zaterdagavond brand uitgebroken in een woning. Daardoor is de slaapkamer van de getroffen woning zwaar beschadigd. Er zijn geen gewonden gevallen. Volgens de Veiligheidsregio werd de brand veroorzaakt door een brandende kaars

Bewoners tegenover het huis zagen de vlammen uit een slaapkamerraam komen. De bewoners van naastgelegen woningen werden voor korte tijd geëvacueerd. Ze zijn inmiddels weer in hun huizen terug.