Nog een feestje in Oudenhoorn wegens grenscorrectie

Dat Oudenhoorn sinds 1 januari van dit jaar bij de gemeente Hellevoetsluis hoort, is mede te danken aan de 5,5 jaar durende strijd van de mannen van actiecomité de Hoornse Hoofden. Zij werden daarom zaterdag in het zonnetje gezet.

Het dorp hoort sinds 1980 bij Bernisse, maar toen die gemeente zou gaan fuseren met Spijkenisse om zo de gemeente Nissewaard te vormen, wilden de Oudenhoornaars liever bij Hellevoetsluis horen.

"Wij waren als altijd al meer georiënteerd op Hellevoetsluis wat betreft voorzieningen, zoals scholen, sportverenigingen en winkels, omdat we geografisch gezien al tegen Hellevoetsluis aan liggen", zegt Leen Keijzerwaard, een van de Hoornse Hoofden.

"Wij dachten 5 jaar geleden: als Bernisse toch gaat fuseren, doe ons dan maar weer Hellevoetsluis", zegt Keijzerwaard en zo ontstond een burgerinitiatief genaamd de Hoornse Hoofden; vernoemd naar een gebied aan het Haringvliet waar ooit een vuurtoren stond die schepen de juiste kant op stuurde. "Dat vonden we zelf ook toepasselijk in deze kwestie", lacht Keijzerwaard.

Voor hun inzet werden de Hoornse Hoofden: Leen Keijzerwaard, René Biesheuvel, Hans van ’t Klooster en Henk Voogt zaterdag bedankt met een cadeau waarvoor geld bij elkaar is verzameld onder de bewoners. Ook was er een borrel in dorpshuis De Meent in Oudenhoorn.

Keijzerwaard vindt het een sympathiek idee: "We vinden het hartstikke leuk en waarderen dit zeer. Hier hebben we het niet voor gedaan, maar het is wel leuk dat het zo gewaardeerd wordt."