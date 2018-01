Deel dit artikel:











Autobrand in Rotterdam-West De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Op de Mathenesserlaan in Rotterdam-West is in de nacht van zaterdag op zondag een auto in vlammen opgegaan.

De brandweer kon niet voorkomen dat de auto onherstelbare schade opliep. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet bekend.