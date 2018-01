Museum Hoeksche Waard geeft reconstructie Watersnoodramp

De dreiging, de rampdag, de ontreddering, onzekerheid, angst, verlies maar ook klein geluk. De tentoonstelling in Museum Hoeksche Waard brengt de watersnoodramp van 1953 in herinnering met vijf thema's, teksten en foto's.

Getoond wordt hoe de noodhulp op gang kwam en het gebruik van de gebrekkige communicatiemiddelen. Ook de hulp van buitenaf is te zien in de vorm van gereedschappen, geld, inboedels en woningen.

De tentoonstelling werd geopend met een lezing van Kees Slager, schrijver van het boek: 'De ramp: een reconstructie van de watersnood van 1953'

De tentoonstelling is te zien in Museum Hoeksche Waard in Heinenoord tot vrijdag 1 maart 2019.