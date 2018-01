'Hulpverleners te water' zwemmen bijna 9.000 euro bij elkaar

De zwemmers van ‘Hulpverleners te water’ hebben samen een bedrag van 8.951,20 euro opgehaald. Het geld is bedoeld voor de Roparun, waar de zwemmers aan mee gaan doen.

De directie van de Veiligheidsregio heeft daarnaast ook nog eens toegezegd het inschrijfgeld voor de drie deelnemende teams te betalen voor de komende editie.

Trots

Hans Luijmes van de organisatie van 'Hulpverleners te water' is blij met de opbrengst en de steun vanuit de directie: "We zijn er heel trots op dat we dit hebben opgehaald. In vergelijking met voorgaande jaren en het aantal teams, hebben we ongeveer een gelijke opbrengst opgehaald. Daar zijn we heel blij mee, zeker nu het in deze tijd steeds moeilijker is om bedrijven zover te krijgen om te sponsoren."

Zwemmarathon

Alle zwemteams samen hebben in de nacht van zaterdag op zondag in totaal 5189 banen gezwommen in het Inge de Bruijn zwembad in Barendrecht.

De marathon duurde van 19:00 uur tot 07:00 uur zondagmorgen. Zwemster Inge de Bruijn gaf het startschot.

Volgend jaar

De datum voor volgend jaar staat al gepland: dan is het evenement op 19 en 20 januari.