Verzorgingshuis ontruimd vanwege te weinig ventilatie Veertien personen waren onwel geraakt.

Het Bertus Bliekhuis aan de Hoekse Brink in Hoek van Holland is zondagmiddag gedeeltelijk ontruimd geweest, nadat meerdere mensen onwel zijn geworden. De oorzaak was een ventilatiesysteem dat niet goed genoeg functioneerde.

"Er was sprake van een verhoogde concentratie aan CO²", zegt René van der Linden van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. "Die CO² zit in uitgeademde lucht. Veel mensen bij elkaar, in een ruimte die toch wat warmer is dan normaal, veroorzaakt een hoger CO2-gehalte. Daarnaast bleek ook het ventilatiesysteem niet goed te functioneren, zodat die waardes opliepen en die hebben de klachten veroorzaakt. Het heeft alles te maken met frisse lucht." In totaal werden zondag vier personeelsleden en tien bewoners onwel. Zij hadden onder meer klachten over misselijkheid. Er hoefde niemand naar het ziekenhuis gebracht te worden: de klachten zijn inmiddels ook weer verdwenen. De brandweer heeft metingen verricht: er was bijna direct al duidelijk dat het niet om koolmonoxide ging. Ontruimd

De bewoners waren tijdelijk ondergebracht in een restaurantruimte in een ander gebouw. De woningen op de eerste etage waren ontruimd. De ruimtes worden zondagmiddag nog geventileerd, de brandweer heeft nog controles uitgevoerd, maar rond 15:00 uur is de verwachting dat de bewoners weer terug hun woning in kunnen.