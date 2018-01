VIDEO:Stephan van Baarle is lijsttrekker voor DENK Rotterdam

Stephan van Baarle is de lijsttrekker voor DENK in Rotterdam tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. Van Baarle is 26 jaar.

De landelijke politieke partij heeft zondagmiddag in Rotterdam de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam bekend gemaakt. Dat deed Tweede Kamerlid Tunahan Kuzu voor het stadhuis aan de Coolsingel.

Stephan van Baarle

Van Baarle is beleidsmedewerker van de landelijke fractie. In zijn twitterbiografie geeft hij aan Feyenoord-fan te zijn. Hij is afkomstig uit Rotterdam-Vreewijk en heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit. Hij is betrokken bij het wetenschappelijk instituut van DENK. Hij is zoon van een Turkse vader en Nederlandse moeder. Vorig jaar stond hij als vijfde op de kandidatenlijst voor de landelijke partij, maar met drie zetels bleef hij net buiten de Kamer. Volgens Kuzu is Van Baarle enorm vereerd lijsttrekker te mogen zijn voor DENK in Rotterdam.

Overige kandidaten

Op de tweede plaats staat Enes Yigit, van de jongerenbeweging Oppositie van DENK. Derde is Faouzi Achbar, voormalig PvdA-voorzitter in Feijnenoord, Natasha Hoesein (advocate) en Esma Küçük. Aydin Peksert, voormalig gemeenteraadslid van NIDA, staat op plaats 19 van DENK Rotterdam. Kuzu zelf staat op de twintigste plek.

DENK in Rotterdam

DENK heeft het partijkantoor sinds 2016 aan de Schiekade in Rotterdam. DENK is in 2014 opgericht door voormalig PvdA'ers Kuzu en Öztürk. DENK kreeg bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen bijna acht procent van de stemmen in Rotterdam. Behalve in Rotterdam, doet DENK in nog dertien andere gemeenten mee met de verkiezingen.