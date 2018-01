Deel dit artikel:











Van Bronckhorst over Feyenoord-ADO: 'Bal moest vaker direct naar Jørgensen' Giovanni van Bronckhorst

Feyenoord won zondag voor het eerst in 2018. Van ADO Den Haag werd met 3-1 gewonnen. Daardoor stijgt Feyenoord van de vijfde naar de vierde plek in de eredivisie. Trainer Giovanni van Bronckhorst is na afloop opgelucht. "Wij willen stijgen en dan is deze overwinning heel belangrijk."

In de eerste helft speelde Feyenoord nog heel matig. "Het was moeizaam. We speelden de bal te veel achterin rond. We hadden meer risico kunnen nemen. De bal had meer direct naar Nicolai Jørgensen gekund, met de spelers eromheen. De tweede helft ging dat een stuk beter en daarom hebben we op basis van de tweede helft gewonnen." Van Bronckhorst gaat in gesprek met Dennis van Eersel ook in op de blessure van Bart Nieuwkoop, de transfer van Nicolai Jørgensen en over Robin van Persie. Luister hierboven heel het gesprek.