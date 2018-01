Van der Gaag over Roda JC-Excelsior: 'Misplaatst hautain gespeeld'

Excelsior verloor zondagmiddag met 2-1 bij Roda JC. De Kralingers kwamen nog op voorsprong via Massop, maar gaven daarna de overwinning uit handen.

Trainer Mitchell van der Gaag vond het onnodig. "Ik denk dat we op de eerste tien minuten na de controle kregen over de wedstrijd", zegt hij tegenover RTV Rijnmond. "We maken dan de 1-0 en dan is er niet zoveel aan de hand.

Maar daarna gaan we mee in het spel van Roda, met wat kleine opstootjes. Dat was voor ons niet positief. Ik vond dat Roda daar meer kracht uitputte. Het publiek ging erachter staan en ik vond ons hautain spelen. Dat vond ik misplaatst."

