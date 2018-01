Rotterdamse Ayasofya moskee komt geld tekort voor verbouwing gebedshuis

De Rotterdamse Ayasofya moskee komt nog 250.000 euro tekort voor de verbouwing van het gebedshuis. De renovatie van de moskee in Rotterdam-West wordt al sinds het begin in 2015 geteisterd door tegenslagen. Met een benefietactie hoopt het moskeebestuur bij geloofsgenoten en bedrijven het resterende bedrag bijeen te krijgen.

"Het gaat goed en via een live uitzending op Facebook roepen we mensen op een donatie te doen", zegt Melike Kilic.

De verbouwing ging al een half jaar later van start vanwege huurders die boven het gebedshuis woonden en niet wilden vertrekken. Daarna kwamen er funderingsproblemen aan het licht en ging de aannemer failliet.

"Ja we hebben ontzettend veel tegenslagen gehad", beaamt Mustafa Azmaz van het moskeebestuur.

Uitstel

De gelovigen mochten van de gemeente Rotterdam in de tussentijd gebruik maken van een leegstaand schoolpand vlakbij. Alleen het geduld van de gemeente raakte gaandeweg de vertraagde renovatie op en afgelopen zomer dreigden de moslims zelfs tijdelijk op straat te staan. Een uitspraak van de rechter heeft dit voorkomen en heeft de moskee uitstel gegeven tot 1 juli 2018.

Door alle problemen en vertragingen is er geen geld meer voor de laatste fase van de opknapbeurt. Het gaat om de installatie van de luchtventilatie en de montage van de boilers. Ook het tapijt, de meubels en stoelen moeten nog gekocht worden.

"De buitenkant staat maar binnen moet nog heel veel gebeuren", zegt Melike Kilic.

De totale verbouwing kost inmiddels 3,5 miljoen euro en de laatste 250.000 euro moet via de benefietactie worden opgebracht. De tijd begint opnieuw te dringen met nog 5 maanden tot de deadline. De moskee telt 950 leden. Dat zou betekenen dat iedere gelovige van de moskee een bijdrage van 278 euro moet leveren om de afbouw gefinancierd te krijgen.

"We leggen niemand op een bepaald bedrag te doneren want er zijn ook mensen met een heel laag inkomen. We vragen iedereen om uit zijn hart te geven", zegt bestuurder Azmaz. "En dat betekent dat de één vijf euro geeft en de ander vijfduizend."

De benefietactie valt samen in een week met een aantal gruwelijke aanslagen vanuit religieuze gronden. "Daar staan we zeker ook bij stil. Terroristische aanslagen horen niet thuis bij het geloof en ook niet bij de islam. Dat accepteren we niet", benadrukt Azmaz.