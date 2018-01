Deel dit artikel:











Hiele in FC Rijnmond: 'Van Persie kun je ook op 10 zetten' Joop Hiele

Robin van Persie maakte tijdens Feyenoord-ADO (3-1) zeven minuten voor tijd zijn rentree in De Kuip als vervanger van Nicolai Jørgensen, maar de mannen van FC Rijnmond hadden hun bedenkingen over de lengte van deze invalbeurt. Joop Hiele zegt in de regionale voetbaltalkshow dat Van Persie niet per se als spits hoeft te spelen: "Je kunt hem ook op 10 zetten."

Presentator Etienne Verhoeff had genoeg te bespreken in FC Rijnmond. Naast oud-keeper Hiele ontving hij ook radiocommentator Sinclair Bischop en chef sport Ruud van Os in de studio. Naast Feyenoord-ADO ging FC Rijnmond ook over de 2-1 nederlagen van Excelsior en Sparta. Waren de Kralingers te gemakzuchtig in Limburg? En hoe moet trainer Dick Advocaat de Spangenaren in de eredivisie houden?