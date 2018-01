Nida gaat met 'holistische benadering' verkiezingen in

De leden van de Rotterdamse partij Nida hebben zondag het verkiezingsprogramma voor de komende gemeenteraadsverkiezingen samengesteld. Daarin is gekozen voor een 'holistische benadering', zegt lijsttrekker Nourdin El Ouali. "We willen verbinden tussen stad en natuur, arm en rijk en hemel en aarde."

Een van die plannen is het bouwen van 'meer generatiewoningen.' "Dat zijn gebouwen waarin zowel seniorenwoningen, studentenwoningen en een kinderopvang zitten. Op die manier willen we problemen als eenzaamheid aanpakken."

Ook wil de islamitisch geïnspireerde partij een centrum voor wereldreligies in de stad. "Daar moeten alle Rotterdammers informatie kunnen krijgen over alle levensbeschouwingen."

50 kandidaten

De partij heeft een kandidatenlijst van 50 personen samengesteld. "We doen dit keer mee in 11 gebiedscommissies, dat waren er de vorige verkiezingen nog 4. Dus we blijven groeien", zegt El Ouali.

Eerder presenteerde de partij de top 15 van de kandidatenlijst. Daarop staan naast El Ouali onder meer Alia Azzouzi. Zij is eigenaar van lunchroom Espresso Dates op het Middelandplein in Rotterdam-West. Op nummer vier staat huidig burgerraadslid Bas van Noppen.

Denk

Voormalig Nida-raadslid Aydin Peksert werd zondag gepresenteerd als lijstduwer van Denk in Rotterdam. "Dat is zijn afweging, ik wens hem veel succes", reageert El Ouali. Hij denkt dat Nida ondanks de concurrentie van Denk kan verdubbelen in zetelaantal. "Wij gaan uit van 4 zetels."

"Ik geloof niet dat de strijd tussen Nida en Denk gaat", zegt El Ouali. "Ik geloof meer in een strijd tussen rechts wantrouwen met een PVV en Leefbaar of linkse visie vanuit vertrouwen en hoop."