Feyenoord, basketbal en De Wolf in Spakenburg in SC Rijnmond

In ons sportmagazine Sportclub Rijnmond zie je vanmiddag reportages over Feyenoord, dat won van ADO Den Haag en nu toewerkt naar het bekerduel met PSV én volgden we John de Wolf in Spakenburg, waar hij een beladen wedstrijd tegen Quick Boys speelde.

In de uitzending is er ook veel aandacht voor Rotterdam Basketbal, dat dit weekend won van ZZ Leiden. Wij maakten een portret van de Syriër Micheal Madanly die speelt voor de Rotterdammers. Sportclub Rijnmond begint om 17:19 uur en wordt daarna ieder uur herhaald. Ook zie je alle reportages natuurlijk al eerder op onze website.