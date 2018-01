'Levenslang huisdierverbod voor dierenbeulen'

De Dierenbescherming haalde vorige week nog 27 verwaarloosde dieren uit een huis in Rotterdam - Foto: Dierenbescherming

Rotterdammers die hun huisdier mishandelen, moeten voor de rest van hun leven een huisdierverbod krijgen. Wethouder Joost Eerdmans (Dierenwelzijn, Leefbaar Rotterdam) wil met de drie andere grote steden dat verantwoordelijk minister Carola Schouten gemeenten de bevoegdheid geeft om zo'n verbod op te leggen.

"We zien vaak dat mensen hun huisdier verwaarlozen of mishandelen. Er wordt dan ingegrepen, maar vervolgens blijkt zo'n eigenaar toch weer nieuwe dieren te nemen. Wij willen dieren niet alleen weghalen, maar ook zorgen dat er geen nieuwe dieren meer komen", stelt Eerdmans.

Burgemeester

Een verbod om huisdieren te houden kan nu alleen worden opgelegd door een rechter. Eerdmans wil dat gemeenten die taak overnemen, zodat burgemeesters kunnen optreden zoals ze ook doen met bijvoorbeeld wijkverboden. Een tweede kans krijgen is er dan niet meer bij.

"Waarom zouden we een dierenbeul een tweede kans geven? Het groeit mensen soms ook gewoon boven de pet. Zo iemand moet je beschermen, want het laatste wat ze kunnen gebruiken, is weer zes cavia's om te verzorgen", zegt de wethouder.

Handhaven

Hoe een verbod in de praktijk werkt, is nog onduidelijk. Dierenwinkels wil Eerdmans niet opzadelen met handhaving en controleren is lastig, stelt hij. "Kom maar eens achter die voordeur."

De wethouder wil met de minister bespreken hoe kan worden gehandhaafd, maar voorziet geen problemen. "Wij kunnen dat goed doen met onze opsporingsambtenaren die langs huizen gaan om te toetsen of niet wordt overtreden."

Als het aan Eerdmans ligt, krijgen gemeenten dit jaar nog de mogelijkheid om een huisdierenverbod uit te delen. "We hopen voor de zomer al."

Nota

Het huisdierenverbod is onderdeel van de Nota Dierenwelzijn van de gemeente Rotterdam. Andere maatregelen uit die nota zijn de aanpak van agressieve honden en rattenoverlast

Dat het huisdierenverbod nu, vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen, aan bod komt, komt volgens Eerdmans door het rijk. "We hebben dit vier jaar geleden al opgeschreven. We hebben steeds zitten wachten. Nu vinden we het tijd er wat aan te doen. Ik ga als wethouder Dierenwelzijn door tot de laatste snik."