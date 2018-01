Deel dit artikel:











Maastunnel ook nacht dicht voor voetgangers en fietsers De voetganger- en fietserstunnel is komende nacht eenmalig afgesloten | Foto: Sylvio Pinas

De Maastunnel is in de nacht van maandag op dinsdag in beide richtingen afgesloten voor auto's. Voor één keer is ook de fiets- en voetgangerstunnel dicht.

Tussen 00:30 uur en 06:00 uur wordt de elektriciteit van de fiets- en voetgangerstunnel overgezet op een nieuw systeem. Daardoor zullen de lift, roltrap en verlichting enkele uren buiten werking zijn. De autobuis richting Noord sluit, zoals iedere maand, voor een reguliere onderhoudsbeurt. Automobilisten, bromfietsers en scooterrijders worden met gele borden omgeleid over de Erasmusbrug. Fietsers en voetgangers worden heen en weer gereden met busjes.