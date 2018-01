Rechtszaak over vermoorde Diego in juni

De politie onderzoekt het huis van Marcel S., nadat Diego dood is aangetroffen

De man die verdacht wordt van het doden van zijn 10-jarige zoontje Diego in Dordrecht moet zich in juni voor de rechter verantwoorden. Voor de zaak worden twee dagen uitgetrokken. Dat heeft de rechter in Rotterdam maandag besloten.

Diego werd op 1 maart 2017 dood gevonden in het huis van zijn vader op de Jan Vethkade in Oud-Krispijn. Het jongetje was gewurgd.

In de hals van het kind werd dna van vader Marcel S. aangetroffen. Ook is er een afscheidsbrief gevonden, waarin hij meldde dat het zo allemaal beter was en "dat Diego ook mee wilde."

Enkele dagen voordat het kind omkwam had Marcel S. op internet gezocht naar de werking van oxazepam. Dat kalmeringsmiddel is ook aangetroffen in het bloed van Diego.

Verbrande brief



De vader ontkent dat hij zijn zoontje heeft omgebracht. Volgens zijn advocaat is er mogelijk een ander in het huis geweest, omdat er spullen ontbraken.

Op verzoek van de advocaat wordt er de komende tijd nog meer onderzoek gedaan naar materiaal dat onder de nagels van Diego is gevonden. Ook wordt een verbrande brief onderzocht, die het jongetje zou hebben geschreven.

Voordat de zaak inhoudelijk behandeld wordt, moeten nog zeker twee getuigen worden gehoord, onder wie de moeder van Diego. Verdachte Marcel S. blijft tot juni in elk geval vast zitten.