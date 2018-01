Nelom: 'Ik ga Sparta helpen om hogerop te komen'

Miquel Nelom heeft voor het eerst meegetraind bij zijn nieuwe club Sparta Rotterdam, dat hem tot het einde van het seizoen huurt van Feyenoord. "Ik ben blij met deze kans die Sparta mij biedt," zegt Nelom tegenover RTV Rijnmond.

"Ik heb de laatste tijd niet veel speelminuten kunnen maken, dus ik ga deze kans aangrijpen. We staan nu niet op een goede positie, maar ik ga Sparta helpen om weer hogerop te komen," vervolgt Nelom.

Zijn keuze voor Sparta had hij snel gemaakt: "Ik vind Sparta een grote club, met een grote historie. Ze staan op een plek waar ze niet horen. Ik wil veel minuten maken, komende zomer ben ik transfervrij, dus ik wil mij laten zien."

Nelom spreekt ook over de aanwezigheid van Beenhakker, Pot en Advocaat en de rol die dat speelde in zijn keuze voor Sparta. Én hij staat in het rijtje spelers dat voor alle drie de Rotterdamse profclubs in actie is gekomen.