Inspectie: Rotterdam Airport houdt zich aan geluidsnormen

Rotterdam The Hague Airport heeft vorig jaar niet meer geluid veroorzaakt dan mag. Uit cijfers van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de luchthaven zich heeft gehouden aan de maximale grenswaarden.

ILT doet elk jaar onderzoek naar het vliegveld in Rotterdam en Lelystad Airport. Naast de geluidsnormen is gekeken naar de nachtvluchten. Rotterdam had er daar 1029 van, waarbij geen regels zijn overtreden.

Het aantal nachtvluchten is daarmee gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Er waren wel minder militaire vluchten: 174 in 2017 ten opzichte van 289 in 2016.