Bijzondere tegelplaat naar Stedelijk Museum Schiedam

Een tegeltableau, dat na jaren opdook in een antiekwinkel, is geschonken aan het Stedelijk Museum Schiedam. De tegelplaat uit 1910 is vanaf zaterdag te zien tijdens de tentoonstelling 'Wij waren de Gusto'.

Het tableau werd gemaakt in opdracht van de werknemers van de Schiedamse Werf Gusto bij het 25-jarig huwelijk van de zoon van de oprichter. Te zien is een optocht met geschenken met daarachter een havengebied. De plaat dook op bij een antiquair waar het werd aangekocht door de Stichting Opbouw Schiedam.

In het midden is het wapen van Schiedam te zien met links het wapen van Den Bosch en rechts het wapen van Tilburg, steden waar het bedrijf eerder was gevestigd.

Het ontwerp, dat bestaat uit 96 tegels van tien bij tien centimeter, is van Leon Senf (1860-1940). Hij ontwierp onder andere voor het stadhuis in Rotterdam een tegelschilderij, 'De Oude Hooftpoort' hangt nog steeds in de wachtkamer van de Rotterdamse burgemeester.

Schiedams bedrijf

Gusto was in de jaren zestig een van de grootste werven in Schiedam. Het bedrijf brak vele records met op maat gemaakte baggermaterialen, staalconstructies, hoogovens en schepen.

Na de tentoonstelling zal het tableau als langdurig bruikleen terugkeren naar Zorgcentrum Frankeland, waar het de afgelopen jaren ook hing.

In het museum zullen ook foto's te zien van Werf Gusto, gemaakt door Cas Oorthuys.

De tentoonstelling is in het Stedelijk Museum Schiedam te zien tot en met 15 april 2018.