Hoogbejaarde Rotterdamse mogelijk slachtoffer van misdrijf Villa Pieter in Rotterdam-Delfshaven

De politie onderzoekt de dood van een 89-jarige vrouw die onwel in haar huis aan de Pieter de Hoochweg in Rotterdam-Delfshaven werd gevonden. Ze overleed en is mogelijk het slachtoffer van een misdrijf.

Familie van de vrouw vond haar op zondag 21 januari liggend op de grond van haar appartement in Villa Pieter. Het slachtoffer werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar ze enkele dagen later overleed. De recherche van de politie is met een onderzoek begonnen om te bekijken waaraan de vrouw is overleden. Mogelijk is ze slachtoffer van een misdrijf, maar het zou ook een noodlottig ongeluk kunnen zijn. "Alle scenario's worden onder de loep genomen", zegt de politie.