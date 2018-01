Nieuwe plastic 'dochter' voor bestolen echtpaar

Het 'gezin' van Ben en Monique Hoogland uit het Rotterdamse Beverwaard is weer compleet. Het echtpaar werd bestolen van hun geliefde etalagepoppen in de voortuin. Het exclusieve Hans Boodt Mannequins uit Zwijndrecht liet Ben en Monique een nieuwe 'dochter' uitzoeken.

Het was even slikken toen Ben eerder deze maand ontdekte dat de voortuin leeg was. De poppen stonden er zo lang, al meer dan tien jaar.

Ze waren ooit in de tuin beland tijdens een Halloween-feest, bleven staan en werden van lieverlee onderdeel van het gezin. Ook de buurt was gek op het stel. En toen waren ze ineens weg.

Gelukkig kregen Ben en Monique hulp van een trouwe RTV Rijnmond kijker die hen twee mannelijke poppen aanbod. Maar met een vrouwelijke pop zou het gezin pas echt compleet zijn, en dat lukt uiteindelijk door het Zwijndrechtse bedrijf Hans Boodt Mannequins.

'Mannequin in plaats van pop'

In de showroom van Hans Boodt Mannequins valt je mond vanzelf open. "Dat gebeurt wel vaker ja", lacht Harro Morée. Het is een wondere wereld die je betreedt. De term etalagepop is hier ook niet op zijn plek. "We gebruiken bewust het woord 'mannequin', vertelt Morée die Ben een Morée-dame wil schenken.

De dames, heren en kinderen die worden gebouwd door Morée en zijn collega's belanden vaak in exclusieve warenhuizen. "Ze geven een bepaald gevoel weer en worden op maat gebouwd voor de klant."

Ben en Monique genoten van hun rondje langs al die mooie en bijzondere creaties. Aan het eind mochten ze er een uitkiezen. Dat werd een gracieus zittend model. En over de naam waren ze het snel eens: hun nieuwe familielid heet Marjolein.