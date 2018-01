Rotterdam pakt fouten nachtopvang aan

Bij de nachtopvang van de gemeente Rotterdam zijn vorig jaar inderdaad meerdere daklozen ten onrechte weggestuurd. Het college geeft toe fout te zitten en gaat wat doen aan het probleem.

Het Trimbos-instituut deed in tientallen gemeenten onderzoek naar de nachtopvang. Daarvoor werden mystery guests als dakloze ingezet.

Meerdere van deze mystery guests werd de toegang tot de nachtopvang geweigerd. Het argument dat werd gebruikt was 'regiobinding'.

Dat betekent dat de opvang in een gemeente bestemd is voor dakloze mensen uit de regio. Maar volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning moeten dakloze mensen altijd opgevangen worden.

Aantallen

In totaal werden vorig jaar 104 meldingen voor opvang gedaan zonder dat er bij de betrokkenen sprake was van regiobinding.

Daarvan zijn 73 verzoeken toegewekend en 31 afgewezen. 21 verzoeken zijn afgewezen omdat er geen noodzaak was tot opvang. Bij 10 verzoeken was wel sprake van noodzaak, maar was het excuus "het ontbreken van regiobinding".



Het college van de gemeente Rotterdam geeft toe dat dit niet had mogen gebeuren. De werkinstructie voor medewerkers die de verzoeken behandelen is onduidelijk. Ook is gebleken dat mensen ten onrechte zijn weggestuurd.

In een brief schrijft de burgemeester dat het college 'tot onze grote spijt' moet concluderen dat het 'schort aan de uitvoering van het beleid'.

De gemeente Rotterdam is een verbetertraject gestart. Onder meer de instructies voor medewerkers zijn aangescherpt. Ook zijn de adviseurs die de intake afnemen voor de nachtopvang extra geïnformeerd.

'Niemand slaapt op straat'

Burgemeester Aboutaleb zei enkele jaren geleden dat in Rotterdam 'niemand op straat slaapt'. Hij gebruikte dit credo in 2015 in een uitzending van RTV Rijnmond.

"Bed, bad en brood kennen wel al jaren in Rotterdam. We noemen het alleen anders. Wij noemen dat: bij ons slaapt niemand op straat", zei Aboutaleb.