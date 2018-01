Deel dit artikel:











De Wolf: 'De weg naar de titel is voor Spakenburg nog lang' John de Wolf tijdens Spakenburg - Quick Boys

John de Wolf is sinds dit seizoen trainer van amateurvoetbalbolwerk Spakenburg. In de derde divisie staat het boegbeeld van Feyenoord met zijn team op de eerste plek, maar de voorsprong op naaste belager Jong Almere City FC is maar één punt.

Spakenburg degradeerde afgelopen voetbaljaargang uit de tweede divisie en wil volgend seizoen terugkeren op het hoogste amateurniveau. " We zijn goed bezig met Spakenburg, maar de weg naar titel is nog lang", aldus John de Wolf. RTV Rijnmond volgde De Wolf afgelopen zaterdag tijdens de met 2-0 gewonnen kraker tegen Quick Boys en ging met hem ook het voormalige vissersdorp in.