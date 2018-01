Fotomuseum 'apetrots' op werken Rotterdamse straatfotograaf

Het Nederlands Fotomuseum heeft een schenking van zo'n 5000 werken gekregen van de Rotterdamse straatfotograaf Peter Martens.

De vintage foto's, die door Martens zelf afgedrukt zijn, zijn geschonken door de Stichting Peter Martens. De stichting werd vlak voor zijn overlijden in 1992 opgericht en wordt nu beheert door zijn dochters Anne en Lotje.

Lotje Martens: "Het was een van de wensen van m'n vader vlak voordat hij stierf. Hij wilde heel graag dat zijn werk bij elkaar bleef, dat het archief bij elkaar bleef en dat het onder perfecte condities werd bewaard. En dat kan in het Nederlands Fotomuseum."

Het museum beheert al sinds 1994 een deel van de fotocollectie van Peter Martens. Voor zijn werk, dat bekend staat als rauw en keihard, won hij meerdere prijzen. Hij ging als fotograaf altijd op zoek naar de schaduwkanten van het leven.

Martijn van den Broek is hoofd collecties bij het Nederlands Fotomuseum en erg verheugd: "Wij zijn apetrots en blij met zo'n schenking. Bij een fotograaf als Peter Martens zijn de afdrukken belangrijker dan de negatieven. Hij heeft ze zelf afgedrukt en het is voor ons heel bijzonder om zo'n collectie te krijgen waarbij we het hele werk van Peter Martens in beeld kunnen brengen op de manier zoals hij dat wilde."