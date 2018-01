Leefbaar: pak verspreiders Turks propagandaboek hard aan

Leefbaar Rotterdam wil dat het collegebestuur optreedt tegen de verspreiding van een Turks propagandaboek. Daarin staan volgens Leefbaar ophitsende teksten.

De partij zegt afgelopen dagen tientallen klachten binnen te hebben gekregen van bewoners uit Blijdorp, IJsselmonde, Ommoord en Crooswijk. Ook in Capelle aan den IJssel is het boek bezorgd.

Bewoners van die wijken kregen het boek ongevraagd in de brievenbus. Het pamflet richt zich vooral tegen de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij.

Tanya Hoogwerf van Leefbaar is duidelijk over het boek: "Dit is niet welkom in Rotterdam. We gaan achterhalen wie dit heeft verspreid."

Dat ze bij dit soort teksten de term 'wegwezen' gebruikt, tast volgens Hoogwerf niet de vrijheid van meningsuiting aan: "Als oudere Rotterdammers dit op de mat krijgen, met foto's van Hitler erin, krijgen ze een hartverzakking."

Oplopende spanningen

De spanningen binnen de Turkse gemeenschap in Rotterdam zijn afgelopen week toegenomen. Dat gebeurde na de inval van Turkije in Afrin in Noord-Syrië waar veel Koerdische milities zich ophouden.

In Rotterdam werd afgelopen woensdag een protest georganiseerd door Turkse Nederlanders die steun betuigen voor de actie van Turkije.

Önder Kaya van Politiek Neutraal, een organisatie die zegt de berichtgeving over Turkije in de gaten te houden, zegt over de teksten in het boek dat deze van 'een dubieuze bron' afkomstig zijn, namelijk van Adnan Oktar, een Turkse publicist.

"Hij is een twijfelachtig figuur, hij is veelvuldig in het nieuws met allerlei schandalen, wegens ontucht met minderjarigen", zegt Kaya.