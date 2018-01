Tientallen Koerden demonstreren tegen Turkse inval

Op de Erasmusbrug in Rotterdam hebben maandagavond enkele tientallen Koerden gedemonstreerd. Ze protesteerden tegen de Turkse inval in Syrië.

De Koerdische demonstranten droegen borden bij zich met leuzen als 'Afrin is niet alleen' en 'Wie zwijgt stemt toe'. Ook riepen ze Turkije op om te stoppen met het offensief tegen de Koerdische YPG in Syrië.

Op een klein incident na is de demonstratie rustig verlopen. Een aanhanger van de Turkse president Erdogan en een van de actievoerders deelden over en weer een klap uit. Niemand is aangehouden.

Spanningen

De spanningen tussen Turken en Koerden in Nederland zijn toegenomen sinds Turkije het offensief Olijftak startte tegen de Koerden in buurland Syrië. In de strijd tegen Islamitische Staat hebben de Koerden veel gebied veroverd in het noordwesten van Syrië.

De Turkse president Erdogan zegt een sterke Koerdische aanwezigheid in het zuidelijke grensgebied niet te kunnen dulden. De afgelopen twee weken is daarom de aanval ingezet op YPG-bolwerken als Afrin en Rojava.

Vorige week demonstreerden op het Afrikaanderplein in Rotterdam-Zuid zo'n dertig mensen door hun steun uit te spreken voor operatie Olijftak.