Laatste strohalm voor Kledingbank Zuid

Een begrip in de Beverwaard: de kledingbank van Sandra Zimmerman

Het is een begrip in de Rotterdamse Beverwaard en daarbuiten: de kledingbank voor minima van Sandra Zimmerman. Maar Zimmerman moet als vrijwilliger zelf zoveel euro's bijleggen dat ze met pijn in het hart overweegt te stoppen.

Er lijkt nog één laatste strohalm te zijn die de Kledingbank Zuid kan redden. Veel heeft Sandra niet geslapen de afgelopen nachten. De financiële malaise waarin haar kledingbank is beland, ligt als een steen op haar maag. "Ik moet er niet aan denken dat het stopt. We helpen zoveel mensen." Vaste lasten

Maar de bankrekening van Sandra bereikt zijn grenzen. Ze kan de vaste lasten niet meer opbrengen. Die lopen iedere maand op tot rond de honderd euro. Dat zou na acht jaar het einde betekenen van de Kledingbank Zuid. De ruimte is van boven naar beneden gevuld met jassen, jurken, truien, schoenen, tasjes en nog veel meer. Het één gedragen, het ander nog fonkelnieuw. Alles is geschonken. Praten en luisteren

Iedereen die zwart op wit kan aantonen dat hij of zij in armoede leeft wordt gratis in de kleren gestoken. "Op een sollicitatiegesprek wil ik dat iemand een goede indruk maakt", zegt Sandra. De kledingbank is soms meer dan het verstrekken van textiel. "Soms zijn mensen zover afgegleden dat ze rondlopen met de gedachte om er een einde aan te maken." Dan is het vooral heel veel praten en luisteren voor Sandra Zimmerman en haar collega's. Burgerinitiatief

Hoe waardevol ook, er moet een oplossing komen voor het structurele financiële bijspringen van Sandra en de andere vrijwilligers. Formeel gezien is de Kledingbank Zuid geen welzijnsorganisatie en komt het daarom niet in aanmerking voor subsidie. De kledingbank heeft nu een aanvraag ingediend om geld te ontvangen als burgerinitiatief. Het gaat om een kleine 2 duizend euro om het te redden tot het einde van het jaar. Dan moet er een definitieve oplossing komen. Ingewijden zeggen dat de kledingbank een goede kans maakt op groen licht. Lukt dat niet, dan moet gevreesd worden dat na acht jaar het einde komt voor de kledingbank van Sandra Zimmerman.