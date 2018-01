Deel dit artikel:











Doelman Alex Craninx vertrokken bij Sparta Alex Craninx tijdens het trainingskamp van Sparta in Spanje.

De Belgisch-Spaanse doelman Alex Craninx is vertrokken bij Sparta Rotterdam. Hij bevindt zich op dit moment in Spanje en zal niet meer terugkeren bij de ploeg van Dick Advocaat. In Spanje zal hij bij FC Cartagena tekenen, dat uitkomt in de Segunda División B; het derde niveau van Spanje.

Craninx kwam in juli van Real Madrid naar Sparta om uiteindelijk eerste keeper van de Rotterdamse ploeg te worden. Maar onder trainer Alex Pastoor werd hij tweede keeper achter Roy Kortsmit. Toen Leonard Nienhuis ook bij Sparta tekende, zakte hij nog een plaats in de hiërarchie. Daardoor maakte de doelman vooral zijn minuten bij Jong Sparta in de tweede divisie.