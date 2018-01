NVWA: ongedierte in Markthal

In de Rotterdamse Markthal loopt ongedierte rond. Tijdens een controle maandag werden bij negentien kramen sporen van uitwerpselen of aangevreten verpakkingen gevonden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleerde 76 ondernemers die eten en drinken verkopen in de Markthal. Tijdens de inspectie werden bij elkaar 36 overtredingen gesignaleerd.

Aanleiding voor de controle was de sluiting van een bedrijf onlangs na muizenoverlast. Ook was er meerdere keren overlast van plaagdieren geconstateerd.

Van de 36 gevallen hadden er negentien direct te maken met ongedierte, zoals muizen en ratten: er werden uitwerpselen gevonden of aangevreten verpakkingen. De andere overtredingen hadden te maken met overtredingen op het gebied van hygiëne.

Bij 23 overtredingen was er reden voor inspecteurs om de eigenaar een waarschuwing te geven. En in dertien gevallen was de overtreding ernstiger of ging het om een herhaalde fout.

Bij die bedrijven is een zogeheten rapport van bevinding opgesteld, dat zal op termijn leiden tot een boete of een andere straf.

De NVWA heeft aangegeven te zullen blijven controleren zolang de problemen niet zijn opgelost.