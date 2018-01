Deel dit artikel:











Hulpdiensten massaal in actie voor vals alarm

De kustwacht is maandagavond uitgerukt nadat een noodsignaal was afgegeven. Het leek erop dat een schip op de Noordzee ter hoogte van Stellendam in nood was.

Het noodsignaal klonk iets na 21:00 uur. Ook waren volgens de kustwacht rode vuurpijlen afgeschoten die in Stellendam werden gezien. Twee uur later meldde de kustwacht dat er niets is aangetroffen en dat de meldingen vals bleken te zijn. De kustwacht had alle hulpdiensten opgeroepen om op zoek te gaan naar waar de melding vandaan kwam. Zo gingen er twee helikopters en twee reddingsboten onderweg.